رياضة | جمال عبد الحميد: عودة صالح جمعة مكسب كبير للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جمال عبد الحميد: عودة صالح جمعة مكسب كبير للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق بأن محمد عبد الغني مكسب للزمالك وصالح جمعه مكسب للأهلي في القمة 117 في الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " الزمالك كسب محمد عبد الغني والأهلي كسب صالح جمعه في القمة 117".

Advertisements

واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً: " لاسارتي بدأ يكتسب الخبرات في المواجهات الأفريقية وأصبح قريبًا من الفوز أمام صن داونز".