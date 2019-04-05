رياضة | موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الأهلي والشباب في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض النادي الأهلي صدام قوي ضد الشباب مساء اليوم الجمعة 5/4/2019 ويأتي ذلك في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الشباب مباراته ضد أهلي جدة على ملعب فيصل بن فهد مساء الجمعة في تمام الساعة 7:45 بتوقيت مدينة القاهرة و8:45 بتوقيت مكة المكرمة و9:45 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل نادي أهلي جدة المركز الخامس بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري السعودي برصيد 43 نقطة من 25 مباراة ويسعى الراقي لحصد الثلاث نقاط في ظل تأكيد خورخي فوساتي مدرب الفريق على رغبته في حصد المركز الرابع بنهاية الموسم.

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بينما على الجانب الآخر يحتل نادي الشباب المركز الثالث بجدول ترتيب فرق البطولة برصيد 47 نقطة حيث يريد الليوث حصد المركز الثالث بنهاية الموسم في ظل المنافسة الشرسة مع التعاون.

وسيكون لقاء الأهلي مع الشباب في مسابقة دوري المحترفين مذاع عبر قناة ksa sport 1 HD بصوت المعلق سمير المعيرفي ودوري بلس 1 HD بتعليق عيسى الحربين.

وينتظر أن يعود الظهير الأيسر المصري محمد عبدالشافي للعودة لخط دفاع الأهلي بعد غيابه في آخر مباراتين أمام الرائد والفيحاء.