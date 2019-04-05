رياضة | عاجل.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن بطولة الدوري هذا الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نجم الزمالك السابق يفجر مفاجأة عن بطولة الدوري هذا الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر جمال عبد الحميد نجم الزمالك السابق مفاجأة من العيار الثقيل وأكد أن أحد مسئولي اتحاد الكرة أخبره بالاجتماع بمسئولي الأندية قبل بداية الموسم وأنهم وافقوا على جدول الدوري قبل تعديله.

وقال عبد الحميد في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر: " عامر حسين مظلوم بسبب ضغط المباريات والبطولات والفوارق بين الأندية".

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واختتم عبد الحميد تصريحاته قائلاً: "مسئول باتحاد الكرة أخبرني بأنه يجتمع بمسئولي الأندية قبل بداية الموسم ويبدون موافقتهم على خوض المباريات كل 3 أيام بالإضافة لمباريات أفريقيا وفور بداية الموسم يغيرون كل ما قالوه".