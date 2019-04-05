رياضة | موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم الجمعة 5-4-2019 في الدوري الانجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون اليوم الجمعة 5-4-2019 في الدوري الانجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب ضيفاً ثقيلاً على منافسه ساوثهامبتون مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة 33 من مسابقة الدوري الانجليزي الممتاز.

ويلعب ليفربول ضد ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

ويحتل نادي ليفربول حالياً المركز الثاني بجدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة من 32 مباراة خاضها حيث فاز في 24 مباراة ويسعى الريدز للفوز بتلك المباراة من أجل العودة للصدارة.

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ويتواجد نادي ساوثهامبتون بالمركز السادس عشر وفي رصيده 33 نقطة حيث لعب 32 مباراة ويحاول أن يجمع نقاط المباريات المقبلة من أجل ضمان البقاء في الدوري وعدم الهبوط.

ويدخل نجمنا محمد صلاح المباراة على أمل العودة لذاكرته التهديفية من جديد فهو حاليا يتواجد بقائمة هدافي الدوري الانجليزي برصيد 17 هدفاً.

ويذكر فأن مباراة ليفربول مع ساوثهامبتون في الدوري الانجليزي ستكون مذاعة عبر قناة بي إن سبورت 2 HD وسيعلق عليها خليل البلوشي فيما يمكنكم متابعينا مشاهدة المباراة مباشرةً عبر موقع الخليج 365 الرياضي.