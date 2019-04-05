ترايثلون ناشئة الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت في مركز ناشئة الثميد، بطولة الترايثلون الثانية، التي نظمتها ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، بالتعاون مع جمعية الإمارات للترايثلون والإسعاف الوطني، والتي هدفت إلى تحفيز الناشئة على التنافس الإيجابي. واشتملت البطولة التي شارك فيها 34 ناشئاً وشاباً على 3 سباقات، بداية بالسباحة الحرة لمسافة 50 متراً، والجري لمسافة 200 متر وصولاً إلى موقع الدراجات الهوائية، والتنافس في قيادتها لمسافة 2000 متر ذهاباً وإياباً، ثم الجري مرة أخرى لمسافة 800 متر.

فاز في فئة الناشئة ،سليم محمد سعيد بالمركز الأول، وجاء عبدالله هلال في المركز الثاني، وفاز بالمركز الثالث أحمد محمد سليم. أما في فئة الشباب فقد حقق عوض مبارك الكتبي المركز الأول، ويوسف يعقوب أحمد ثانياً، وسعيد مهير الشيباني ثالثاً.

يذكر أن الإسعاف الوطني رافق مراحل السباقات حرصاً على سلامة المتنافسين في هذه البطولة، التي جاءت انطلاقاً من سعي ناشئة الشارقة إلى نشر ثقافة هذه الرياضة الأولمبية وأهميتها في الحفاظ على الصحة العامة للناشئة، وتشجيعهم على اتباع نمط حياة صحي.