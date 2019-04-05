شكرا لقرائتكم خبر عن حلمى طولان يضم 18 لاعبا لمعسكر القاهرة استعدادا لبتروجيت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أستقر حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على اختيار 18 لاعب للسفر للقاهرة والدخول فى معسكر مغلق اليوم الجمعة استعدادا لمباراة بتروجيت بالدورى الممتاز .

ضمت القائمة كلاً من " محمود الزنفلى وصبحى سليمان وأحمد توفيق وسيد سالم ومحمد أنور و محمود رزق وكريم الديب ونور السيد و أحمد نبيل مانجا ورزاق سيسية و جدو والاس دا سيلفا وعمار حمدى ومحمود شعبان و بازوكا و فوزى الحناوى وخالد الغندور وتونى سيلفا ".

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بينما يغيب عن الفريق بالمباراة كلاً من الحارس الهانى سليمان و المهاجم خالد قمر بسبب الإيقاف فيما استبعد صبرى رحيل و محمد ناصف و أحمد داودا لأسباب فنيه .

ويستضيف فريق بتروجيت نظيرة الاتحاد السكندرى ضمن مباريات الجولة الـ28 من عمر بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الأحد المقبل على ملعب السويس .

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 32 نقطة .