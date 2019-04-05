شكرا لقرائتكم خبر عن على طريقة البيضة و الحجر .. هل يوافق باسم مرسى على حكم البشعة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - «سكينة البيان هاتقطع لسان اللي سرق وخان» جملة قالها مستطاع الشخصية التى جسدها أحمد زكى فى فيلم البيضة و الحجر ، والذى يلجأ إليه الجمهور لحل ازماتهم و الوصول إلى حل ، عندما لجأ إليه أحد رجال الاعمال لمعرفة السارق من بين زوجاته ، فقال مستطاع هذه الجملة ، معتمدا على الخوف و الترهيب ليعترف السارق قبل لمس السكين لسانه .



البيضة و الحجر

مشهد لايمكن فصله عن تطورات الأزمة الدائرة بين باسم مرسى لاعب الزمالك و المعار إلى سموحة ، و التؤام حسام و إبراهيم حسن المسئولى عن المهمة الفنية فى الفريق السكندرى .

فقد شهدت الساعات الماضية تصريحات نارية من إبراهيم حسن ، و الذى طالب بخضوع باسم مرسى لتحدى البشعة ، مقابل مليون جنيه من مدير الكرة بسموحة ، حتى يثبت مدى صدقه من التصريحات التى خرج بها اللاعب أن أسباب الأزمة انتقاد التؤام لفريق الزمالك .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت نشوب أزمة بين اللاعب و التؤام قبل مباراة الزمالك و سموحة ، وكشف باسم مرسى أن سبب الخلاف مع المدير النفى و النادى رفضه الانتقاد الذى يتم توجيهه لفريقه السابق ، و أنه تصدر الدورى " بالصدفة".

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فى الوقت الذى نفى فيه التؤام ذلك ، ليتم إيقاف اللاعب و حرمانه من المشاركة مع الفريق بقرار من إدارة النادى و بناءا على طلب الجهاز الفنى .

ولم تنتهى الأزمة عند هذا الحد بل طلب إبراهيم حسن خلال الساعات الماضية خضوع باسم مرسى لتحدى البشعة " وهى لمس النار للسان الشخص حتى يثبت صدقه من كذبه " .

ولكن هل يوافق باسم مرسى على تحدى البشعة ،مقابل الحصول على مليون جنيها من إبراهيم حسن ، حال ثبوت براءة اللاعب ، و عدم احتراق لسانه بالنار ؟؟