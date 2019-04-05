شكرا لقرائتكم خبر عن وش السعد وأول من لبست قميصه.. هكذا هنأ أحمد حسن صعود أسوان للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الصقر أحمد حسن، كابتن منتخب مصر الأسبق والمستشار الفنى لنادى بيراميدز، عن سعادته بصعود نادى أسوان إلى الدورى الممتاز.

وقال حسن: "فى العادة عندما يصعد فريق للدورى الممتاز يفرح أهل محافظته فقط بصعوده، ولكن لأنه نادى أسوان يفرح بصعوده أهل الصعيد جميعا بل شعبا كاملا، مبروك أهل أسوان الطيبين الصعود وش السعد وأول من لبست قميصه فى دورى الأضواء".



أحمد حسن

ونجح فريق أسوان فى العودة للدورى الممتاز من جديد بعد فوزه على النصر للتعدين، بهدفين مقابل هدف، فى الجولة 24 للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى، وتصدره المجموعة برصيد 52 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بنى سويف أقرب منافسيه، ليتأهل رسميا للدورى بغض النظر عن نتائج الأسبوعين المقبلين.

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وتعد هذه المرة العاشرة التى يشارك فيها نادى أسوان "زهرة الجنوب" ببطولة الدورى بعد تأسسه عام 1930 وكانت أول مرة يتأهل فيها للدورى موسم 1991 – 1992.

وشهد نادي أسوان تواجد عدد من نجوم الكرة على رأسهم أحمد حسن عميد لاعبى العالم، عماد النحاس نجم الأهلى و الإسماعيلى السابق، أحمد رجب لاعب الأهلى والإسماعيلى، أسامة رجب لاعب إنبى السابق، موفق الباشا وعنتر أبو العينين لاعبا الأهلى وعصام عبد الفتاح عضو اتحاد الكرة والمشرف على لجنة الحكام الرئيسية.