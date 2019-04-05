سوبر كورة.. 5 محترفين مصريين سجلوا فى مرماهم بالخطأ تعرف عليهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما يحلم أي لاعب مصري بالاحتراف الخارجي واللعب في أوروبا، حيث الأجواء التي تساعد كثيراً على تقديم مستوى جيد للغاية، أو حتى نظام اللعب والمنافسة الشرسة التي تطور اللاعب فنياً وعقلياً، إلا أن هناك بعض اللاعبين المصريين المحترفين الذين واجههم سوء حظ كبير للغاية، حيث إنهم سجلوا أهدافاً ولكن ليس في مرمى منافسيهم بل في مرماهم عن طريق الخطأ. لمعرفة هؤلاء النجوم اضغط هنا..

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