أحمد الأحمر: الزمالك قادر على تقديم عروض قوية بكأس العالم للأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال أحمد الأحمر ، لاعب فريق كرة اليد لنادي الزمالك، إن مباراتهم مساء اليوم الخميس أمام الأهلي كانت سجالاً في نهائي بطولة السوبر الأفريقي.

وتوّج الزمالك ببطولة السوبر الأفريقي لكرة اليد مساء اليوم على حساب الأهلي بنتيجة 38 ـ 35.

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وأضاف الأحمر ـ في تصريحات فضائية له عقب المباراة ـ :"اللقاء كان سجالاً بيننا وبينهم والحمدلله تعادلنا في أخر 10 ثواني وكذلك في الأشواط الإضافية النتيجة تغيرت أكثر من مرة والحمدلله اللاعبين الذين دعم مجلس الإدارة الفريق بهما كانوا لهما تأثير جيد جدًا.. وقادرون على تقديم عروض قوية بكأس العالم للأندية".

وأشاد لاعب فريق كرة اليد لنادي الزمالك، بالعلاقات الجيدة مع لاعبين الأهلي:"قبل المباراة دخلنا سويًا وفي المنتخب نلعب مع بعض سويًا".

وعن نيته في الاحتراف عقب كأس العالم للأندية قال الأحمر:"لدينا مباراتين قويتين في الدوري ولا أفكر في شيء سوى تحقيق الدوري ثم ننظر للقادم.