شكرا لقرائتكم أجيرى يحضر حفل سحب قرعة أمم إفريقيا تحت سفح الأهرامات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر الثنائي خافير اجيري المدير الفني لمنتخب مصر وإيهاب لهيطة مدير المنتخب حفل سحب قرعة بطولة امّم افريقيا ٢٠١٩ المقرر لها يوم ١٢ ابريل الجاري تحت سفح الاهرامات . ويقام الحفل بمشاركة مندوبي ٢٤ منتخبا ، كما سيشهد الحفل حضور جياني اينفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم واحمد احمد رئيس الكاف واساطير الكرة في القارة السمراء .

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