دوري بلس KSA رابط مباراة النصر والرائد Yallakora المتابعة الفورية | يلا شوت مشاهدة الرائد ضد النصر...

نرصد معكم رابط مباراة النصر والرائد، مباراة هامة اليوم الخميس 4 أبريل 2019، وذلك في الدوري السعودي الممتاز، كأس دوري محمد بن سلمان، الذي يأمل نادي النصر للتتويج به للمرة الثامنة في تاريخه، بعد أن تخطى نادي الهلال في المباراة السابقة التي شهدت حضور جماهيري عالي، ونتابع معكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز، تابع رابط مباراة النصر والرائد بث مباشر الاسطورة Livehd7 تابع لايف المباراة بدون تقطيع.

بطاقة مباراة النصر والرائد

رابط مباراة النصر والرائد

كأس دوري محمد بن سلمان السعودي

الأسبوع السادس والعشرون من الدوري الممتاز

على إستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية

الحكم الأساسي باكاري غاساما

التعليق الآن بلال علام والمعلق ماجد سعود

مباراة العودة اليوم بالدوري

نتيجة مباراة الذهاب فوز النصر برباعية مقابل لاشئ

موعد المباراة مساء الخميس 4 أبريل 2019

توقيت المباراة العام الساعة 7:00 مساءًا بتوقيت السعودية والساعة 8:00 مساءًا بتوقيت الإمارات

تنقل المباراة قناة السعودية الرياضية الأولى إتش دي، وقناة دوري بلس الأولى إتش دي الأولى.

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رابط مباراة النصر والرائد

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نتيجة مباراة الذهاب

فاز نادي النصر على الرائد بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ، وذلك في مباراة الذهاب الماضية يوم 14 ديسمبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد الملز، وسجل اللاعب عبد الرزاق حمد الله أربعة أهداف كاملة في تلك المباراة، ونتابع معكم نتيجة مباراة العودة اليوم.

الحوافز تأتي بكثرة لنادي الرائد

مجلس إدارة نادي الرائد السعودي رصد العديد من المكافآت المالية اليوم لصالح نادي الرائد، وذلك من أجل تحفيذ اللاعبين على الفوز، حيث رصدت في حالة الفوز مبلغ 40 ألف ريال سعودي في حالة تحقيق الفوز، وفي حالة تحقيق التعادل رصد أحد أعضاء مجلس الإدارة السابق مبلغ عشرة آلاف ريال في حالة التعادل، والجدير بالذكر أن فوز الرائد اليوم يحسن مركزه بشكل ملحوظ في جدول الدوري العام.

ترتيب الفرق بالدوري السعودي

نبدأ بنادي الرائد السعودي اليوم، من حيث أنه النادي المستضيف للمباراة، فهو يحتل المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، وذلك من أصل 25 مباراة خاضها النادي، فاز الرائد في ثمان مباريات، وتعادل في سبع مباريات، وخسر في عشر مباريات، ويأمل في الفوز اليوم من أجل العديد من المكافآت التي ينتظرها، ومن أجل تحسين مركزه بالدوري، سوف يصبح بالمركز الثامن في حالة الفوز.

بينما نادي النصر المتصدر حتى الآن يمتلك 58 نقطة، وذلك من أصل 25 مباراة خاضها بالدوري، فاز في 18 مباراة، وتعادل في أربعة مباريات، وخسر في ثلاث مباريات، ويأمل في الفوز في كافة المباريات المتبقية بالدوري، من أجل الوصول لمنصة التتويج بالدوري السعودي، والفارق بين النصر والهلال صاحب المركز الثاني نقطة واحدة فقط.

تاريخ وسجل الأبطال

نادي النصر يأمل في تحقيق اللقب الثامن في تاريخه، حيث فاز النصر بسبعة بطولات للدوري السعودي، وذلك في مواسم مختلفة، وآخر موسم للنصر كان في عام 2014-2015 الماضي، وبعد أن تخطى النصر الهلال في جدول الترتيب وحصل على المركز الأول يأمل في الفوز في مبارياته المتبقية من أجل الوصول للتتويج الثامن، وحصل النصل على الوصافة في خمس بطولات للدوري، بينما نادي الرائد لم يفز بالدوري السعودي من قبل، ونتابع المزيد.