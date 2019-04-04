تقرير.. هل يكرر الأهلي سيناريو الترجي مع صنداونز في موقعة السبت؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يخوض فريق الأهلي مباراة غاية في الأهمية يوم السبت المقبل عندما يرحل لمواجهة صنداونز الجنوب إفريقي -بطل نسخة 2016- في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي في مباراة السبت عليه الخروج بنتيجة إيجابية قبل موقعة الإياب والتي ستقام في 13 من الشهر الجاري، لكن سيكون أمام بطل إفريقيا في المرات الثمانية تحدي صعب في ظل استغلال صنداونز عاملي الأرض والجماهير في البطولة القارية

- ضربة الثاني من يونيو

في الثاني من يونيو عام 2017 استطاع الترجي أن يحقق فوزًا ثمينًا في معقل ملعب "سوبر ستاديوم" الخاص بفريق صنداونز بعدما فاز فريق "باب سويقة" بهدفين مقابل هدف وحيد.

فوز الترجي على حامل اللقب فريق صنداونز جعل الأخير يعيد من حساباته مجددًا وهذا ما تحقق في آخر 11 مباراة

- نسخة 2017

بعد الخسارة من الترجي التونسي حقق صنداونز التعادل في المباراة التالية أمام فيتا كلوب في دور المجموعات بنتيجة (1-1).

وفي مباراة دور الثمانية من عمر المسابقة القارية حقق صنداونز فوزًا على الوداد البيضاوي المغربي بهدف دون رد.

Advertisements

- نسخة 2018

استطاع صنداونز أن يبدأ مشواره في نسخة 2018 بدوري أبطال إفريقيا بالفوز على رايون سبور بهدفين دون مقابل.

وفي المباراة الأولى لصنداونز بدور المجموعات تعادل بطل جنوب إفريقيا أمام الوداد البيضاوي بنتيجة (1-1).

واستعاد صنداونز طريق الانتصارات بالجولة الرابعة بدور المجموعات بالفوز على توجو بور التيجولي (2-1) قبل أن يتعادل سلبيًا في الجولة الأخيرة أمام حوريا كوناكري الغيني.

- نسخة 2019

خلال النسخة الحالية حقق صنداوز بداية مثالية بالفوز على ليونس فيجيتاريانوس بطل غينيا الاستوائية بالفوز (5-1).

وفي الدور الثاني من البطولة الإفريقية فاز صنداونز على أهلي بنغازي بأربعة أهداف نظيفة.

وفي دور المجموعات وتحديدًا في الجولة الثانية فاز صنداونز على الوداد البيضاوي (2-1)، ثم واصل بطل جنوب إفريقيا انتصاراته بالفوز على أسيك الإيفواري (3-1).

الجولة الخامسة من دور المجموعات استطاع صنداونز أن يحقق انتصاره الخامس له على التوالي على ملعبه خلال هذه النسخة بالفوز على لوبي ستارز النيجيري (3-0).