​بعثة الزمالك تطير إلى المغرب لملاقاة "حسنية أغادير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادرت بعثة فريق الكرة بالزمالك، الخميس، مطار القاهرة الدولي متجهة إلى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أغادير المغربي في ذهاب ثمن نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويلتقي الفريق الأبيض، مع نظيره المغربي الأحد المقبل، على أن تقام مباراة العودة بالقاهرة 14 أبريل، وانتهى الأبيض من الاستعداد بقوة لمواجهة بطل المغرب.

وأنهت سلطات المطار، إجراءات سفر بعثة الزمالك على طائرة الخطوط المغربية، فيما أنهى قام أيمن حافظ المنسق العام للفريق الأول كل الإجراءات المتعلقة بسفر البعثة، وفندق الإقامة وملعب التدريبات، ومراسم الاستقبال في المغرب.

كان السويسري كريستيان جروس، طالب لاعبيه بضرورة غلق ملف الدوري بعد الفوز على سموحة أمس الأربعاء، والتركيز في المباراة المقبلة أمام حسنية أغادير المغربي.