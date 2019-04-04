​"الأعلى للإعلام" يحقق في مراهنات دوري الدرجة الثانية ويستدعي رئيس قناة الحدث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:
أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارًا بتشكيل لجنة للتحقيق في إعلانات المراهنات التي تجرى منذ فترة في دوري القسم الثاني لكرة القدم، وتظهر في برنامج (ستاد الحدث) الذي يبث بقناة الحدث اليوم.
وذكر المجلس في بيان اليوم الخميس، أن لجنة التحقيق ستنظر في التقرير الصادر عن لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بخصوص هذه المخالفة والذي أوصى بوقف الترويج لشركة المراهنات في البرامج التليفزيونية واستدعاء كل من رئيس قناة الحدث ومقدم برنامج "ستاد الحدث" للتحقيق.
وتضم اللجنة في تشكيلها كل من: صالح الصالحي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعادل ماهر عضو لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، والمستشار أحمد عبد العزيز المستشار القانوني للمجلس.
ومن المقرر أن تنتهي اللجنة من أعمالها يوم الثلاثاء المقبل وتعرض تقريرها على هيئة المكتب يوم الأربعاء المقبل.
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