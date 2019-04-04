عقوبات مالية على الأهلي والاتحاد بسبب المظهر "غير الرياضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عقوبة على ناديي الأهلي والاتحاد السكندري بسبب الأحداث التي شهدتها المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الـ27 من بطولة الدوري المصري.

وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية على ناديي الاتحاد السكندري والأهلي قدرها 40 ألف جنيه لما بدر من الجمهور والفريقين من مظهر غير رياضي بعد انتهاء المباراة.

كما قررت اللجنة ايقاف الهاني سليمان وخالد قمر لاعبي الاتحاد وثنائي الأهلي علي معلول وجيرالدو بسبب حصولهم على الإنذار الثالث.

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وكان الأهلي قد التقى مع الاتحاد يوم الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري،وحقق الفريق الأحمر الفوز بهدفين دون رد.

على الجانب الأخر طالت العقوبات المدرب مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي بإيقافه مباراة وتغريمه خمسة آلاف جنيه بسبب ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه أمام إنبي.

كما قررت اللجنة ايقاف محمد طعيمة إداري الفريق العسكري 4 مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم، وايقاف مجدي الشنبكي مدلك الفريق 8 مباريات للسلوك غير الرياضي وسب الحكم ونزوله الملعب رغم عدم قيده في قائمة الفريق.

جدير بالذكر أن الإنتاج الحربي قد خسر مباراته أمام إنبي بهدف دون رد في مباراة الجولة الـ27 ليتجمد رصيده عند النقطة الـ32 في المركز الثامن، بينما رفع إنبي رصيده إلى النقطة الـ26 احتل بها المرتبة الرابعة عشر.