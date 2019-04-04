تقرير.. الزمالك يمنح ساسي "أفضل" رقم في مشواره .. ومعلول يصل للقمة مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يقدم الثنائي الدولي التونسي علي معلول وفرجاني ساسي لاعبا الأهلي والزمالك مستوى هو الأفضل لهما خلال الموسم الحالي (2018 -2019) سواء بالبطولة المحلية أو الإفريقية.

معلول والذي دخل موسمه الرابع مع الأهلي يقدم أرقامًا هيّ الأفضل منذ انتقاله من صفوف الصفاقسي التونسي، بينما استطاع فرجاني ساسي أن يصل لمستوى تهديفي هو الأعلى منذ بداية مشواره.

ويستعرض الخليج 365 بالأرقام المنافسة بين الثنائي الدولي التونسي علي معلول وفرجاني ساسي والتي وصلت ذروتها خلال الموسم الحالي:

- علي معلول

في صيف (2015 - 2016) انتقل علي معلول هداف الدوري التونسي مع فريقه السابق الصفاقسي إلى صفوف الأهلي ليكون الدولي التونسي أحد الأعمدة الأساسية منذ ذلك الحين.

معلول في موسمه الأول مع الأهلي استطاع أن يشارك في 39 مباراة بجميع المسابقات أحرز خلالها ثلاثة أهداف لكنه قدّم تمريرات حاسمة بواقع تسع أسيستات.

وفي موسم (2017 -2018) واصل معلول سجله الرائع على مستوى الأسيستات بواقع 8، مقابل هدف وحيد أحرزه كان في شباك تاونشيب البتسواني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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معلول حقق أفضل أرقامه خلال الموسم الحالي وتحديدّا منذ وصول مارتن لاسارتي على رأس الجهاز الفني للأهلي.

صاحب الـ29 عامًا استطاع أن يسجل خلال الموسم الجاري ستة أهداف كما وصل عدد تمريراته الحاسمة إلى 10 أهداف ليقدم الدولي التونسي أفضل أرقامه بقميص الفريق الأحمر.

- فرجاني ساسي

في موسمه الأول مع الزمالك لم ينتظر الدولي التونسي القادم من صفوف النصر السعودي فرجاني ساسي كثيرًا لتقديم أوراق اعتماده حيث استطاع أن يكون أحد الأعمدة الرئيسية في تشكيلة المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض.

ساسي استطاع حتى الآن مع الزمالك أن يسجل تسعة أهداف بواقع 7 أهداف في الدوري كان آخرها في شباك سموحة في مباراة الأمس، وهدفين في مسابقة الكونفدرالية.

أهداف ساسي التسعة جعلته يدخل التاريخ بقميص الأبيض حيث لم يسبق لصاحب الـ27 عامًا أن وصل لهذا العدد من الأهداف في موسم واحد خلال تجاربه بقميص الترجي والصفاقسي التونسيين وميتز الفرنسي بجانب النصر السعودي.

ولعب ساسي أربعة مواسم مع الصفاقسي حيث تعتبر هيّ الفترة الأطول للدولي التونسي، مقابل موسمين مع الترجي وموسم وحيد مع ميتز ونصف موسم بقميص النصر.