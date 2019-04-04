محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: أعلن كريستيان جروس، المدير الفني لفريق الزمالك قائمة الفريق التي سَتُسافر إلى المغرب لمواجهة حسنية أغادير في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وقد شهدت القائمة تواجد محمد عنتر ومحمد إبراهيم بالإضافة إلى إبراهيم حسن. ويغيب كل من مصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة وحميد أحداد وفرجاني ساسي للإيقاف وكهربا واحمد مدبولي وأيمن حفني لأسباب فنية. ومن المقرر أن يواجه الزمالك فريقه حَسنية أغادير يوم الأحد المقبل في ذهاب الدور الـ8 من البطولة، في المباراة التي سًتٌقام على أدرار. Advertisements وجاءت قائمة الزمالك كالآتي: حراسة المرمى :محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح. خط الدفاع : حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة وبهاء مجدي ومحمد عبد السلام. خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد حسن ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو ومحمد ابراهيم وابراهيم حسن ومحمد عنتر. خط الهجوم : عمر السعيد وخالد بوطيب.

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كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد كهربا من قائمة الزمالك لمباراة حَسنية أغادير بالكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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