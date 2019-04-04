ليغا الخليج 365.. رابيوت أم بوغبا من الأفضل لزيدان؟

تضارب كبير في الساعات الماضية بشأن رغبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في التعاقد مع لاعب وسط جديد، هناك من يقول أن ريال مدريد يقترب من ضم أدريان رابيوت من صفوف باريس سان جيرمان بينما البعض الآخر يرجح كفة بول بوغبا لكن من هو الأفضل لدى زيدان لتعزيز وسط الفريق؟.

من دون شك صفقة رابيوت مربحة أكبر من الناحية المالية اللاعب الفرنسي سوف يصل لبيرنابيو في صفقة انتقال حر “مجانية” فقط سوف يدفع ريال مدريد راتب اللاعب ولا شىء آخر.

من الجانب الفني يعد بول بوغبا لاعب هام وأساسي في تشكيلة منتخب فرنسا وبطل للعالم وأكثر خبرات من رابيوت وقيمته الفنية عالية للغاية عكس حال لاعب باريس سان جيرمان.

في الصيف الحالي ريال مدريد لا يفكر في النواحي المالية والتوفير بقدر ضم لاعبين قادرين على انتشال الفريق من كبوته الفنية لذلك خيار بوغبا يجب أن يكون من هو كفته مرجحة أكثر لدى زيدان في الوقت الحالي مقارنة بأي لاعب آخر.

ما يعيب فكرة رابيوت كذلك غيابه عن الملاعب لفترة طويلة وهو من دون شك سوف يأثر كثيرا على مردود اللاعب من الناحية الفنية.