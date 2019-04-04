مدرب بايرن ميونيخ يوضح جاهزية نوير والأبا

يأمل المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، نيكو كوفاتش، أن يكون الحارس مانويل نوير جاهزاً للمشاركة مع فريقه في المباراة الحاسمة أمام بروسيا دورتموند بالدوري الألماني لكرة القدم السبت.
وقال كوفاتش للصحافيين اليوم الخميس: “خضع مانويل نوير لاختبار وكل شيء كان مقبولاً.. سنرى في تدريب الغد كيف يتعامل.. أنا متفاءل للغاية”.
وقال كوفاتش أيضاً إن “ديفيد ألابا عاد للتدريبات ويفترض أنه جاهز للعب هذا الأسبوع”.
وغاب الثنائي عن آخر مباراتين لبايرن ميونخ، إذ تعرض نوير لإصابة في ربلة الساق (السمانة) بينما يعاني ألابا من إصابة عضلية.
ويدخل بايرن ميونخ، حامل اللقب، المباراة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف دورتموند متصدر جدول الترتيب، وقال كوفاتش: “مباراة السبت مهمة للغاية.. نعلم ما ينتظرنا على المحك وماذا سيطلب منا دفاعاً وهجوماً”.
وأضاف المدرب الكرواتي: “ستكون مباراة ممتعة بين فريقين متقاربين.. اللاعبون والجماهير والنادي سيقدمون كل ما في وسعهم للفوز بهذه المباراة”.
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