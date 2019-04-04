تراجع مستوى كروس يهدد بقاءه في ريال مدريد

باتت مشاهدة الألماني توني كروس نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني، على مقاعد بدلاء الفريق الملكي أمرًا معتادًا بالنسبة لأنصار الميرنجي، اللاعب الذي جاء إلى سانتياجو بيرنابيو، في عام 2014 وكان جزءً أساسيًا من الفريق الذي فاز بثلاث بطولات دوري أبطال أوروبا على التوالي.
تم استبدال كروس في لقائين هذا الموسم جاء 2 منهم قبلكأس العالم للأندية والأولى في الموسم كانت ضد أتلتيكو مدريد، في السوبر الأوروبي الفوز 5-0 ضد فيكتوريا بيلزن أخرج كروس في الدقيقة 73 منذ كأس العالم للأندية، تم استبدال اللاعب صاحب الـ28 عاما 8 مرات.
ضد فياريال وريال سوسيداد وليفانتي وبرشلونة وفالنسيا - حيث
ويواصل ريال مدريد الاعتماد على كروس بشكل أساسي في المباريات، رغم تراجع مستواه الملحوظ بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، مع تراجع مستوى الكرواتي لوكا مودريتش، وبحث الريال عن بديل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
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