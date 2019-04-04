وزارة الرياضة ترعى سباق النيل الدولي للشراع "اوبتمست"

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة منار منير المديرالتنفيذي لسباق النيل الدولي للشراع ترافقها سارة البيه رئيس منطقة القاهرة للشراع والانزلاق على الماء لبحث آخر الاستعدادات لسباق النيل الدولي " اوبتمست " للشراع .

ويقام سباق النيل الدولي لرياضة الشراع optmist للناشئين تحت 15 سنة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال الفترة من 25 إلى 27 ابريل بمشاركة أكثر من 45 مركب يمثلون أكثر من 8 دول، وهو اول

سباق دولي يقام على نهر النيل، كما يتم تنظيم حملة على هامش السباق لتنظيف نهر النيل من المخلفات.

يأتي تنظيم السباق ضمن الرؤية التي تنتهجها وزارة الشباب والرياضة في استضافة البطولات الدولية والعالمية والقارية بمصر في مختلف الألعاب الرياضة تأكيداً على ريادة مصر على كافة المستويات الرياضية.