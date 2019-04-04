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التعادل يحسم لقاء المقاولون والزمالك في بطولة القطاعات مواليد 2002

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انتهت مباراة المقاولون مع الزمالك بالتعادل السلبي فى المباراة التى اقيمت ظهر اليوم على ملاعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية، رغم أن فريق المقاولون كان أقرب إلى الفوز وأضاع مهاجمي

الفريق أكثر من فرصة مؤكدة.

ورغم التعادل إلى أن فريق المقاولون يتصدر بطولة الجمهورية، ويأتى في المركز الثانى إنبي.

ويقود جهاز فني للمقاولون محمود العارف مدير

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فنى وحمادة يوسف مدرب عام واحمد السكرى مدرب وايمن هريدى مدرب حراس مرمى وعلاء سعد ادارى ومحمد عويس اصابات ملاعب تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين وعبدالفتاح صالح المدير الإداري والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة.
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