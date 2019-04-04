انتهت مباراة المقاولون مع الزمالك بالتعادل السلبي فى المباراة التى اقيمت ظهر اليوم على ملاعب الزمالك بميت عقبة، ضمن منافسات بطولة الجمهورية، رغم أن فريق المقاولون كان أقرب إلى الفوز وأضاع مهاجميالفريق أكثر من فرصة مؤكدة.
ورغم التعادل إلى أن فريق المقاولون يتصدر بطولة الجمهورية، ويأتى في المركز الثانى إنبي.
ويقود جهاز فني للمقاولون محمود العارف مدير
كانت هذه تفاصيل خبر التعادل يحسم لقاء المقاولون والزمالك في بطولة القطاعات مواليد 2002 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.