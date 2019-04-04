سيدات السلة تتأهلن لمواجهة أوغندا في قبل نهائي دورة حوض النيل

تأهل منتخب كرة السلة سيدات 3x3 للدور قبل النهائي لدورة حوض النيل ومواجهة منتخب أوغندا غدا الجمعة. احتل منتخب السيدات المركز الثاني بعد رواندا المتصدر حيث فاز اليوم على بوروندي بنتيجة 15-7 وخسر من رواندا بنتيجة 5-16 ولعب أمس أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 18-6 ثم التغلب على فريق أوغندا بنتيجة 14-10 وتغلبن على فريق اللاجئين من رواندا بنتيجة 5-16 ولعب أمس أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة 18-6 ثم التغلب على فريق أوغندا بنتيجة 14-10 وتغلبن على فريق اللاجئينالأولمبي بنتيجة 17-0. لعب منتخب السيدات باللاعبات حنين أحمد وانجي صلاح وسلمى مصطفى ونوران خالد تحت قيادة المدير الفني هيثم عيد. أقيمت منافسات السيدات من مجموعة واحدة بمشاركة ست منتخبات على أن يلتقي الأول رواندا مع السودان الرابع وتلتقي مصر الثاني مع أوغندا الثالث.

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