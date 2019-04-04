بالصور.. حملة "الرياضة من أجل التنمية" تصل الأقصر

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انطلقت صباح اليوم الخميس حملة (الرياضة من اجل التنمية واجهة مصر ٢٠٣٠ ) بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان وذلك بمحافظة الأقصر والتي تنفذ فعالياتها فى الفترةمن ٤ -٦ أبريل في عدد ١٤ محافظة مختلفة في جمهورية مصر العربية .
تبدأ اليوم الحملة بندوة تثقيفية لبنات وشباب الأقصر حول تمكين
ويقام غدا ماراثون لعدد ٢٠٠٠ شاب وفتاة من محافظة الأقصر بمشاركة القيادات التنفيذية بالمحافظة ، ثم يتبعها زيارة لمعبد الكرنك.
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