عقوبات على الاتحاد السكندري والأهلي والانتاج

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على ناديي الاتحاد السكندري والأهلي قدرها 40 ألف جنيه لما بدر من الجمهور والفريقين من مظهر غير رياضي بعد انتهاء مباراتهما، وايقاف الهاني سليمانوخالد قمر لاعبي الاتحاد وعلي معلول وجيرالدو لاعبي الأهلي مباراة لحصولهم على الإنذار الثالث.
كما قررت اللجنة إيقاف مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي مباراة وتغريمه خمسة
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