ثروت سويلم ينظم ندوة في الشرقية عن التعديلات الدستورية

ينظم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ندوة في نادي الشرقية يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة التعديلات الدستورية التي سيطرح استفتاءعليها خلال أيام.
ووجه سويلم الدعوة إلى نجوم الرياضة المصرية وأعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات
والجدير بالذكر أن سويلم حرص على الاجتماع مع الجالية المصرية في إسبانيا الفترة الماضية للحديث عن أهمية التعديلات الدستورية.
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