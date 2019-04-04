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ثروت سويلم ينظم ندوة في الشرقية عن التعديلات الدستورية

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ينظم اللواء ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، ندوة في نادي الشرقية يوم الأربعاء المقبل، بمناسبة التعديلات الدستورية التي سيطرح استفتاء

عليها خلال أيام.

ووجه سويلم الدعوة إلى نجوم المصرية وأعضاء الأجهزة الفنية للمنتخبات

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الوطنية، بجانب عدد من الفنانين، على رأسهم النجم محمد حماقي.

والجدير بالذكر أن سويلم حرص على الاجتماع مع الجالية المصرية في إسبانيا الفترة الماضية للحديث عن أهمية التعديلات الدستورية.
 

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