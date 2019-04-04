برشلونة يستقر على رحيل مدافعه الزجاجي

استقر نادي برشلونة الإسباني على رحيل مدافعه البلجيكي، توماس فيرمايلين، نهاية الموسم الجاري، وذلك بسبب كثرة إصابة اللاعب، حيث يغيب عن الفريق دائما بسبب الإصابات. اللاعب، حيث يغيب عن الفريق دائما بسبب الإصابات. وقام برشلونة بإعارته في صيف 2016، ولم يشارك كثيرا بسبب الإصابة، ويذكر أن اللاعب انضم إلى برشلونة في صيف 2014 قادما من نادي أرسنال مقابل 19 مليون يورو.

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