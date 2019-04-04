بعثة الزمالك تغادر القاهرة مساء اليوم لمواجهة حسنية أغادير

تغادر القاهرة في الخامسة مساء، اليوم الخميس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في طريقها للمغرب، استعدادا لمواجهة فريقحسنية أغادير المغربي بذهاب دور الثمانية ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.
حيث تصل البعثة إلى مطار
كازابلانكا في العاشرة إلا ربع مساء، وتمكث ترانزيت لمدة ساعة بعدها تطير إلى مدينة أغادير عبر الطيران الداخلي، حيث تصل هناك في الثانية عشرة إلا ربع.
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