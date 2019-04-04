جروس يعقد جلسة مع طارق مصطفى نجم الزمالك السابق

شهدت الأيام القليلة الماضية انعقاد جلسة بين السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، وطارق مصطفى نجم القلعة البيضاء السابق، والمدير الفني السابق لفريق سريع وادي زم المغربي.

ويتقابل الزمالك مع بطل المغرب،

يوم الأحد المقبل الموافق 7 إبريل، في ذهاب دور الربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء قرار مسئولي الزمالك لما يمتلكه طارق مصطفى من خبرات كبيرة بالدوري

المغربي، بعد أن تولى تدريب فريق سريع وادي زم لفترة ليست بالقليلة، ودرايته الكبيرة بالتفاصيل الدقيقة لكرة القدم المغربية، وهو الأمر الذي سيساعد جروس على التعرف بمنافسه جيداً، وعدم الاكتفاء والاعتماد على تسجيلات الفيديو فقط.

ويتوجه الفريق إلى المغرب مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة فريق حسنية أغادير.