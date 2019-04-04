ماندزوكيتش يجدد عقده مع يوفنتوس حتى عام 2021

جدد المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عقده مع نادي يوفنتوس الإيطالي حتى نهاية يونيو من عام 2021 حسبما أعلن فريق السيدة العجوز اليوم الخميس عبر موقعه الرسمي.

وانضم ماندزوكيتش -وصيف بطل العالم مع منتخب كرواتيا- إلى يوفنتوس في صيف 2015 قادمًا من أتلتيكو مدريد، وخاض مع فريق السيدة العجوز منذ ذلك الحين في 159 مباراة، سجل خلالهم 43 هدفاً، وصنع 19 هدفًا.

وتوج اللاعب الكرواتي بثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس، وهو يقترب من التتويج باللقب الرابع خلال الأسابيع المقبلة حيث يتصدر يوفنتوس برصيد 81 نقطة بفارق 18 نقطة عن أقرب منافس “نابولي”، إضافة إلى الفوز بثلاثة ألقاب في كأس إيطاليا ولقبين لكأس السوبر الإيطالي.

ويعد ماندزوكيتش واحد من أهم اللاعبين الحاليين في تشكيلة المدرب ماسيميليانو أليجري، حيث سجل خلال هذا الموسم ثماني أهداف وصنع ستة في بطولة الدوري الإيطالي.

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وبدأ ماريو مسيرته الكروية مع نادي مارسونيا الكرواتي عام 2004، واستطاع في أول مواسمه تسجيل 14 هدفًا في 23 مباراة.

وفي الموسم التالي رحل إلى صفوف نادي إن كيه زغرب ليخوض معه موسمين تسببا في نقله إلى عملاق الدوري الكرواتي دينامو زغرب.

بعد ثلاثة مواسم من النجاح الباهر مع دينامو زغرب، وتسجيل ما مجموعه 42 هدفًا، رحل المولود في مدينة سالافونسكي برود إلى فولفسبورج الألماني والذي ساعده على اللعب لبايرن ميونخ فيما بعد.

وفي موسم 2015/2014 خاض ماريو تجربة فاشلة مع أتلتيكو مدريد انتهت بتسجيله 12 هدفًا في 28 مباراة بالليجا، وفي صيف 2015 انتقل إلى يوفنتوس.