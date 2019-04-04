رياضة | كيسي يطمئن جاتوزو.. ودوناروما خارج حسابات موقعة يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيسي يطمئن جاتوزو.. ودوناروما خارج حسابات موقعة يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف نادي ميلان الإيطالي عن موقف الثنائي كيسي ودوناروما من المشاركة مع الفريق في مباراة يوفنتوس المقبلة يوم السبت القادم بالدوري.

ذكر موقع فوتبول إيطاليا، أن كيسي سيعود للمشاركة مع ميلان أمام يوفنتوس بعد تعافيه التام من الإصابة التي تعرض لها على مستوي الركبة.

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واضافت التقارير، أن كيسي أصبح جاهز للمشاركة مع ميلان ولكن القرار النهائي سيعود للمدرب جاتوزو سواء بالبدء به في التشكيلة الأساسية أو جلوسه على مقاعد البدلاء.

واشارت التقارير إلى أن حارس الفريق سيغيب لمدة لا تقل عن أسبوعين تقريبا وهو ما يعني عودته للفريق يوم 18 أبريل.

وتأكد غياب دوناروما بشكل رسمي عن مواجهة يوفنتوس المقبلة بجانب الغياب عن مواجهة لاتسيو يوم 13 أبريل في الجولة الثانية والثلاثين.