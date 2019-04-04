رياضة | دول يعلن استمراره مع هانوفر حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دول يعلن استمراره مع هانوفر حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد توماس دول، اليوم الخميس، أنه سيستمر في منصب المدير الفني لهانوفر، المهدد بالهبوط من الدوري الألماني، حتى نهاية الموسم على أقل تقدير.

وتولى دول تدريب هانوفر في منتصف الموسم الحالي بعقد يمتد حتى نهاية موسم 2020/2019.

ولكن لم تتحسن نتائج الفريق تحت قيادة دول وبات يحتل المركز الأخير برصيد 14 نقطة.



ويبتعد هانوفر بفارق ست نقاط عن المركز الثالث من القاع الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في ملحق الصعود والهبوط للبوندسليجا، وذلك قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

وأكد دول أنه تحدث مع مارتين كايند مالك هانوفر أمس الأربعاء، مشيرا إلى أنه أخبره "سنواصل العمل حتى نهاية الموسم ثم سنجلس سويا مرة أخرى".

