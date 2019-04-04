رياضة | خبر سار لجماهير ريال مدريد بعد فضيحة فالنسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار لجماهير ريال مدريد بعد فضيحة فالنسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد نادي ريال مدريد الإسباني مساء اليوم للتدريبات الجماعية مساء اليوم بعد الهزيمة يوم امس من فريق فالنسيا بهدفين مقابل هدف في الجولة 29 بالدوري.

ذكرت صحيفة آس الإسبانية، أن كارفاخال عاد لتدريبات ريال مدريد وأكمل الجزء الأول مع زملائه بعد تعافيه الكامل من الإصابة التي تعرض لها في الوقت السابق.

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واضافت الصحيفة، أن التدريبات شهدت عودة البرازيلي فينسيوس جونيور من جديد للتدرب على العشب مع زملائه في حين يواصل كورتوا حارس مرمي الفريق عملية الانتعاش وتدرب ماركوس لورنتي بمفرده في صالة الألعاب الرياضية.

وبدات التدريبات سريعاً داخل المدينة الرياضة بقيادة زيدان والذي طلب من اللاعبين إجراء سرعات بجانب التمرير في المساحات الضيقة من لمسة واحدة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة إيبار يوم السبت المقبل في الجولة الثلاثين من بطولة الدوري.