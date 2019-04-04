رياضة | رسميا.. وولفرهامبتون يضم خيمينيز نهائيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. وولفرهامبتون يضم خيمينيز نهائيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وولفرهامبتون تعاقده مع المهاجم راؤول خيمينيز من بنفيكا مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

وسجل خيمينيز، 27 عاما، 15 هدفا في 37 مباراة خاضها مع وولفرهامبتون، منذ انضمامه لصفوف الفريق في يونيو الماضي على سبيل الإعارة.

وساعد خيمينيز وولفرهامبتون في احتلال المركز السابع في الدوري الإنجليزي، ولعب دورا بارزا في وصول الفريق إلى الدور قبل النهائي بكأس الاتحاد الإنجليزي، الذي يواجه فيه واتفورد يوم الأحد المقبل.

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وتخطت قيمة صفقة انتقال خيمينيز المبلغ الذي دفعه وولفرهامبتون من أجل التعاقد مع آداما تراوري مقابل 18 مليون جنيه استرليني في آب/أغسطس الماضي.



وقال خيمينيز، الذي وقع على عقد مع النادي الإنجليزي حتى 2023: "أريد أن أصنع تاريخا هنا مع النادي".

وأضاف: "أريد أن أعيد النادي للمراكز الأولى في الدوري الإنجليزي مرة أخرى، لدينا هذا الطموح".

وانتقل خيمينيز إلى بنفيكا في 2015 بعد أن قضى موسما مع أتلتيكو مدريد الإسباني وسجل 31 هدفا في 120 مباراة في الدوري البرتغالي.

