رياضة | أول تعليق من "ماندزوكيتش" بعد تجديد تعاقده مع يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من "ماندزوكيتش" بعد تجديد تعاقده مع يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، مهاجم يوفنتوس، عن سعادته بتجديد عقده مع البيانكونيري، اليوم الخميس، لتستمر مسيرته كلاعب لليوفي حتى عام 2021 المقبل.

وأعلن البيانكونيري عن تجديد عقد ماندزوكيتش، بعدما وافق اللاعب على الاستمرار في مسيرته مع السيدة العجوز، حتى عام 2021، بعدما كان من المفترض أن ينتهي في 2020.

وقال ماندزوكيتش في تصريحات أبرزتها صحيفة "توتو سبورت": "أنا سعيد جدًا بالإعلان عن أنني جددت عقدي مع اليوفي حتى 2021".

وأضاف "إنه لشرف كبير أن ألعب لهذا النادي الرائع الذي يهتم بالفعل بلاعبيه، وأن أقاتل مع زملائي من أجل الجماهير".

وتابع ماندزوكيتش "أنا ممتن للمديرين بقيادة أندريا أنييلي، رئيس النادي، وللجهاز الفني بقيادة ماسيميليانو أليجري، على الاحترام والثقة التي نشأ بسببها هذا التجديد".

وختم الكرواتي "كما هو الحال دائمًا، سأرد هذه الثقة من خلال تقديم قصارى جهدي في كل مرة أشارك فيها في الميدان بالقميص الأبيض والأسود".

