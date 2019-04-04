رياضة | نجم برشلونة يمدح ميسي بتصريح مثير

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أجرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، حوار مطول كارليس آلينيا لاعب وسط فريق برشلونة.

ومن المنتظر أن فريق البرسا يبدأ أستعداداته لخوض مواجهتين حاسمتين في الأسبوع المقبل، الأولى أمام أتلتيكو مدريد بالليجا، والثناية أمام مانشستر يونايتد بربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبدأ كارليس آلينيا حديثه: أن مباراتنا القادمة أمام أتلتيكو مدريد ستكون مهمة للغاية لكن لن تحسم لقب الليجا، حسابيًا سيبقى خيارات أمامهم، لكن الفوز سيكون بمثابة ضربة قوية، وخصمنا معقد للغاية يصعب الأمور دومًا في كامب نو، يجث أن نسعى للفوز بنسبة 100%.

وبالنسبة لما قدمه الفريق الكتالوني في مباراة فياريال والتي حسمها البارسا بالتعادل (4-4) في أخر دقائق اللقاء قال آلينيا : حقا.. كانت مباراة مجنونة ولكن برشلونة أظهر مدى قدرته التنافسية، ووصلنا إلى نقطة مفادها أنه يتعين علينا تحقيق نتيجة جيدة يوم السبت ضد أتلتيكو.

وبشأن المواجهة المرتقبه أمام مان يونايتد في الأبطال واصل: بعد إقصاءهم لباريس سان جيرمان رأينا أن مانشستر يونايتد فريق يجب أن يؤخذ في الاعتبار، يتميزون بالسرعة في الهجمات المرتدة، بجودة عالية.

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وتابع لاعب وسط برشلونة: يجب علينا الأخذ بعين الأعتبار مما حصل معنا في مباراة فياريال، يجب أن يكون متيقظًا دائمًا، إذا كان بإمكان فريق مثل فياريال فعل ذلك، بشكل رائع، تخيل مانشستر يونايتد، لدينا تجربة روما العام الماضي والآن فياريال.

وأكد آلينيا: كلنا لدينا الشغف في الحصول على لقب البطولة الأبطال، حيث قال لنا ميسي من قبل أنه الهدف الرئيسي، الموسم يبدو جيدًا ولكننا لم نفز بأي شيء حتى الآن.

وأستكمل : فإن ميسي حينما يتحدث عن شيء فيحب علينا مساعدته لتحقيق ذلك ببذل قصاري جهدنا.

وأختتم آلينيا حديثه : أنا بالنسبة لي رأيت البارسا يفوز بلقب دوري الأبطال أكثر من مرة، ولكن الآن أنا ألعب في البطولة، فأصبح هذا شىء مدهش أمر لا يصدق، عندما يكون لديك هذا الحلم برفع لقب دوري الابطال، فأنت تفكر في رفع الكأس في واندا ميتروبوليتانو، على الرغم من أنه لا يزال هناك الكثير، لكنك تفكر.