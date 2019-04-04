رياضة | المسابقات تغرم الأهلي والاتحاد 40 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المسابقات تغرم الأهلي والاتحاد 40 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم توقيع غرامة مالية على ناديي الاتحاد السكندري والأهلي قدرها 40 ألف جنيه لما بدر من الجمهور والفريقين من مظهر غير رياضي بعد انتهاء مباراتهما، وايقاف الهاني سليمان وخالد قمر لاعبي الاتحاد وعلي معلول وجيرالدو لاعبي الأهلي مباراة لحصولهم على الإنذار الثالث.

كما قررت اللجنة إيقاف مختار مختار المدير الفني للانتاج الحربي مباراة وتغريمه خمسة آلاف جنيه لما بدر منه تجاه الحكم في مباراة فريقه أمام إنبي، وايقاف محمد طعيمة إداري الفريق 4 مباريات للسلوك غير الرياضي تجاه الحكم، وايقاف مجدي الشنبكي مدلك الفريق 8 مباريات للسلوك غير الرياضي وسب الحكم ونزوله الملعب رغم عدم قيده في قائمة الفريق.

الأهلي يتدرب في الخامسة مساء استعدادا لصن داونز

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب تسواني الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء؛ استعدادا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر السبت القادم في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

يذكر أن الأهلي صعد الي دور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد تصدّره مجموعته الرابعة برصيد 10 نقاط.

"هاني": نواجه صن داونز بدافع الفوز.. ونسعى لتحقيق أهدافنا في «أبريل الحاسم»

أكد محمد هاني، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أهمية مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي المقرر لها الثالثة عصر بعد غدٍ السبت في مدينة بريتوريا ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.

أضاف: "مباراة صعبة ومهمة للغاية في مشوار الفريق الإفريقي هذا الموسم، خاصة أن صن داونز من الفرق المميزة التي تجيد اللعب على أرضها".

وأوضح: "نحترم فريق صن داونز الذي يمتلك ملعبا مميزا، بجانب امتلاكهم أيضا إمكانات فنية مميزة تزيد من صعوبة مواجهة السبت في بريتوريا".

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وأشار هاني إلى أن الأهلي يخوض مواجهة صن داونز في جنوب إفريقيا؛ بحثا عن تحقيق الفوز لقطع خطوة مهمة في مشوار دوري أبطال إفريقيا.

وقال هاني: "ننتظر مواجهات مهمة للغاية في أبريل الحالي؛ سواء محليا أو إفريقيا، وأرى أن الشهر الحالي سيحسم العديد من الأمور التي يتصدرها الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأيضا التربع على عرش الدوري وقطع خطوات جديدة في مشوار الحفاظ على اللقب المحلي".

وأضاف: "كل اللاعبين يدركون جيدا أهمية مباريات الفريق في الشهر الحالي، وهناك حالة من التركيز الشديد لتحقيق أهدافنا في هذا الشهر؛ سواء على الصعيد المحلي أو الإفريقي".

وأوضح الظهير الأيمن للأهلي: "اعتدنا في الأهلي على التعامل مع الأمور خطوة تلو الأخرى، فبمجرد الانتهاء من مباراة يتم إغلاق صفحتها تماما ونبدأ التركيز في المباراة التالية مباشرة من اليوم التالي الذي يشهد الإعداد لهدف وتحدٍ جديد، ومن ثم أغلقنا صفحة الدوري تماما عقب مباراة الاتحاد السكندري وبدأنا التفكير في مباراة صن داونز الجنوب إفريقي؛ من أجل تحقيق الفوز في مباراة الذهاب".

وأتم محمد هاني: "أتمنى عودة جماهير الأهلي بقوة في المباريات القادمة، خاصة أنها تبقى بمثابة الحافز الرئيسي لنا لتحقيق الانتصارات ومواصلة رحلة السعي نحو البطولات".

السفير المصري بجنوب إفريقيا يؤازر الأهلي قبل مواجهة صن داونز

حرص السفير المصري في جنوب إفريقيا، شريف عيسى، على التواجد في مقر إقامة بعثة الأهلي في بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ للاطمئنان على كافة الأمور المتعلقة بالبعثة منذ وصولها إلى مقر إقامتها.

وكانت السفارة المصرية قد أوفدت محمد حسن قنصل السفارة المصرية في جنوب إفريقيا إلى مطار جوهانسبرج وبرفقته الملحق الإعلامي؛ لاستقبال بعثة الأهلي التي وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء.

وحرص السفير المصري في جنوب إفريقيا على الترحيب ببعثة الأهلي والتي يترأسها خالد الدرندلي أمين صندوق النادي.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي عصر بعد غدٍ السبت في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي.