رياضة | سر خروج سواريز من حسابات أرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر خروج سواريز من حسابات أرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شبكة سكاي سبورتس تقريرًا تشرح فيه الأسباب الخفيه وراء عدم مشاركة دينيس سواريز مع آرسنال.

البداية كانت كبديل أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لمدة 24 دقيقة، في اللقاء الذي خسر فيه الجانرز بثلاثة أهداف لهدف.

فبالنسبة لهذه المباراة لم تكن هي الكافيه للحكم على اداء اللاعب، ليشارك بعدها كبديل لمدة 14 دقيقة أمام هدرسفيلد، وأمام بورنموث في 19 دقائق، وضد مانشستر يونايتد في 10 دقائق، وباقي المباريات شاهدها من على مقاعد البدلاء.

وأكدت الشبكة العالمية، على اللاعب الإسباني لم يشارك منذ انضمامه للجانرز في الميركاتو الشتوي 67 دقيقة، بالتأكيد رقم غريب للغاية في لاعب جاء ليلعب كأساسي مع الفريق.

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وقالت الشبكة العالمية في تقريرها، أن المشكاة هنا بدأ عند حديث أوناي إيمري مدرب آرسنال الحالي، سنجد بأنه كان سعيدًا بانضمام اللاعب، حيث قال نحن سعداء بانضمام سواريز إلينا، فهو لاعب نعرفه جيدًا، إنه سيعطينا جودة وخيارات هجومية عديدة على أرضية الملعب، ولديه خبرة كبيرة، وسيساعدنا على تحقيق الفوز مع الفريق.

وتابعت، أن النغمة السابقى قد تغيرت في شهر فبراير، حيث تحدث إيمري عن سواريز قائلاً دينيس يتأقلم بشكلٍ جيد على الأجواء هنا، ولكنه بحاجة لبعض الوقت، بإمكانه المشاركة في التشكيل الأساسي، ولكن من الضروري أن يتأقلم بصورة أكبر، وأن يحصل على الثقة.

وأستكملت، أن لو وضعنا هذا الحديث في الاعتبار وبالنظر إلى شهر مارس الماضي، حيث خرجت الصحف الإنجليزية تتحدث عن السبب الرئيسي وراء استبعاد دينيس سواريز من المشاركة كأساسي، وهو عدم ظهوره بشكلٍ طيب في تدريبات الجانر.

ومن جهة اخري أنتقلت الشبكة ألى شق أخر، وهو عندما سئل أوناي عن مستقبل دينيس سواريز مع آرسنال، رد قائلاً أعتقد بأنه في حالة جيدة للمشاركة معنا بصورة منتظمة، ولكن الشيء الأهم بالنسبة لي ليس مشاركته في 90 دقيقة أو 50 أو حتى دقيقة، الأهم هو تحقيق الانتصار، فأنا بالتأكيد احتاج لجميع اللاعبين معي، لتعبره حديث دوبلوماسي يبعد عن السبب الرئيسي.

وأكدت الشبكة، على أن هناك أشارات بعدم التعاقد مع دينيس سواريز بشكل نهائي إذا كان لا يستطيع حتى المشاركة في مباراة وحيدة بالتشكيل الأساسي.