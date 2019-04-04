رياضة | التشكيل الرسمي لمباراة طنطا وغزل المحلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لمباراة طنطا وغزل المحلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف فريق طنطا، بقيادة "أيمن المزين" المدير الفني، شقيقه غزل المحلة، الذي يقوده "خالد عيد" فنيا، اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 24، للمجموعة الثالثة بحري من دوري القسم الثاني، والمقرر لها في الثالثة عصرا علي ملعب نادي طنطا الرياضي.

وأعلن المزين عن تشكيل طنطا وجاء كالتالي:- اسلام طارق، وحسين رمضان، ومحمود مسعود، وسليمان عبدربه، وأحمد فوزي، وأحمد قطاوي، وحسام غالي، ومصطفي أمين، ومحمد خليفة، واسماعيل بامبا، وعبدالرحمن الدح

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دكة البدلاء :- علاء بدري، محمد جوده، محمد الشاذلي، نادر لبيب، كريم سليم، السيد الصاوي، باسم عبد العزيز.

بينما جاء تشكيل غزل المحلة، محمد البشبيشي، وحسن عبدو، ومحمد سامي، وأحمد فهمي، وهاني عادل، وفتحي مبروك، وبسام ماهر، وأحمد عادل، ومحمد منتصر، وأحمد عاشور، وعبدو يحيي

محمد فتحي، ومحروس بومبه، وليد حسن، وخالد الأخميمي، وليد عطية، ساديو أوليفا.