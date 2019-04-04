رياضة | سر استبعاد "كهربا" من قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر استبعاد "كهربا" من قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني و محمد عبد السلام ومحمود الونش وعبد الله جمعة وبهاء مجدي والنقاز

خط الوسط: طارق حامد و محمد حسن و محمود عبد العزيز وأحمد زيزو و محمد عنتر ويوسف أوباما و محمد إبراهيم وابراهيم حسن

خط الهجوم:عمر السعيد وخالد بو طيب

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة وحميد أحداد وفرجاني ساسي للإيقاف وكهربا واحمد مدبولي وأيمن حفني لأسباب فنية.

الزمالك يعاقب كهربا "سرا"

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على معاقبة محمود كهربا لاعب وسط الفريق بعد اعتراضه على تغييره في لقاء الأبيض أمام سموحة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس بالدوري. ووقع جهاز الزمالك عقوبة مالية على "كهربا" طبقا للائحة الخاصة بالفريق بسبب مابدر منه في مباراة سموحة بالدوري عقب تغييره ولم يتم الإعلان عنها في الإعلام بسبب ارتباطات الفريق بمواجهات مصيرية في الفترة الحالية. Advertisements وكان كهربا قد ثار بشدة عقب قرار استبداله في مباراة سموحة وانسحب من علي دكة البدلاء واتجه لغرف تغيير الملابس قبل أن يتوجه إليه ايمن عبد العزيز مدرب الفريق ويعود بعدها اللاعب الى الملعب من جديد .