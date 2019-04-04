رياضة | استبعاد "كهربا وحفني" من قائمة الزمالك لمواجهة حسينة أغادير وعودة "عنتر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استبعاد "كهربا وحفني" من قائمة الزمالك لمواجهة حسينة أغادير وعودة "عنتر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، عن قائمة الفريق التى ستسافر إلى المغرب استعدادا لمواجهة حسنية أكادير المغربي.

ويلتقي الزمالك يوم الأحد المقبل مع حسنية أغادير المغربي ضمن مباريات الذهاب للدور ربع النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

وجاءت قائمة الزمالك كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح

خط الدفاع: محمود علاء ومحمد عبد الغني و محمد عبد السلام ومحمود الونش وعبد الله جمعة وبهاء مجدي والنقاز

خط الوسط: طارق حامد و محمد حسن و محمود عبد العزيز وأحمد زيزو و محمد عنتر ويوسف أوباما و محمد إبراهيم وابراهيم حسن

خط الهجوم:عمر السعيد وخالد بو طيب

ويغيب عن الفريق كل من مصطفى فتحي وحازم إمام للإصابة وحميد أحداد وفرجاني ساسي للإيقاف وكهربا واحمد مدبولي وأيمن حفني لأسباب فنية.

الزمالك يعاقب كهربا "سرا"

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استقر مجلس إدارة نادي الزمالك على معاقبة محمود كهربا لاعب وسط الفريق بعد اعتراضه على تغييره في لقاء الأبيض أمام سموحة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس بالدوري. ووقع جهاز الزمالك عقوبة مالية على "كهربا" طبقا للائحة الخاصة بالفريق بسبب مابدر منه في مباراة سموحة بالدوري عقب تغييره ولم يتم الإعلان عنها في الإعلام بسبب ارتباطات الفريق بمواجهات مصيرية في الفترة الحالية. وكان كهربا قد ثار بشدة عقب قرار استبداله في مباراة سموحة وانسحب من علي دكة البدلاء واتجه لغرف تغيير الملابس قبل أن يتوجه إليه ايمن عبد العزيز مدرب الفريق ويعود بعدها اللاعب الى الملعب من جديد .