رياضة | محمد صلاح يشارك في حملة تعزبز الترابط الإنساني عبر السوشيال ميديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يشارك في حملة تعزبز الترابط الإنساني عبر السوشيال ميديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقامت "دي إتش أل، فعالية مع النجم المصري محمد صلاح، الحائز على لقب أفضل لاعب كرة قدم في أفريقيا، وأتاحت لمحبيه من فرصة لقائه والتفاعل معه.

نجحت الشركة خلال مطلع هذا العام في لفت أنظار العالم بالتعاون مع النجم محمد صلاح من خلال حملة "شبكة التواصل الإنساني" المبتكرة، التي فاجأ فيها متابعيه عبر اختفائه من كافة حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشر تعليق يحمل رسالة مبهمة يقول فيها "قرار 2019: حان الوقت للتواصل الحقيقي"، التي تركت مشجعيه في حيرة من أمرهم وعن السبب الذي جعله يقوم بهذه الخطوة فجأة.

وبعدها كشفت دي إتش أل عن تفاصيل الحملة، وبأن كل ذلك كان جزءً من مبادرة مبتكرة تهدف إلى توعية العالم بأهمية التواصل الإنساني. وقد حققت الحملة نجاحاً كبيراً حول العالم وحققت أكثر من 18 مليون مشاهدة عبر الإنترنت.

وجسد لقاء صلاح مع محبيه فرصه لتجسيد هدف الحملة وتعزيز الترابط والتواصل بين الناس أينما كانوا على أرض الواقع"، كما أنها تعكس قيمة هذه الشراكة وأهدافها المتمثلة في تبادل القيم الإيجابية بالمجتمع، التي تؤمن بها وتدعمها في كافة أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

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وحظي الحضور في الفعالية الخاصة على فرصة حضور فقرة الأسئلة والأجوبة مع النجم محمد صلاح، والحصول على صور تحمل توقيعه، وكذلك التقاط الصور الفوتوغرافية معه.

وقال نور سليمان، الرئيس التنفيذي للشركة، إنه فخور بالتعاون مع النجم محمد صلاح والعمل معه بشكل وثيق من أجل إيصال هذه الرسالة إلى العالم، ونقّدر دعمه لنا في إلهام الأفراد نحو بناء علاقات إنسانية أقوى وعلى الترابط الإنساني. تعتبر شراكتنا مع محمد صلاح فريدة من نوعها، حيث أن شخصيته تنسجم مع قيم علامة دي إتش أل من نواحي عدّة."

ووقّعت الشركة، شراكة استراتيجية مع محمد صلاح في العام 2018 ليكون سفيراً لعلامتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى العامين المقبلين، وستعمل بموجب هذه الشراكة بشكل وثيق مع النجم محمد صلاح في عدد من المبادرات التسويقة التي سيعلن عنها خلال الأشهر المقبلة، والتي من شأنها تعزيز أوجه التعاون ما بين دي إتش أل إكسبرس والنجم محمد صلاح.