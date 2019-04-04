رياضة | عبدالعزيز يتولى تدريب مستبعدي الزمالك من رحلة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعزيز يتولى تدريب مستبعدي الزمالك من رحلة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرر أن يستمر أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في القاهرة، وعدم مرافقة بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب، من أجل الإشراف على تدريب المستبعدين.

واتفق كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء من قبل مع عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد الذي يتولى نفس المنصب، على اتباع سياسة الدور بينهما فيما يخص السفريات الخارجية للفريق، بحيث يرافق أحدهما البعثة، ويستمر الآخر في القاهرة للإشراف على تدريبات المستبعدين.

وتتوجه بعثة الزمالك مساء اليوم الخميس إلى المغرب استعدادا لمواجهة فريق حسنية أغادير.

ويتقابل الزمالك مع بطل المغرب، يوم الأحد المقبل الموافق 7 إبريل، في ذهاب دور الربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.