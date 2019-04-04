رياضة | عبدالعزيز يتولى تدريب مستبعدي الزمالك من رحلة المغرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالعزيز يتولى تدريب مستبعدي الزمالك من رحلة المغرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقرر أن يستمر أيمن عبدالعزيز المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في القاهرة، وعدم مرافقة بعثة الفريق الأبيض إلى المغرب، من أجل الإشراف على تدريب المستبعدين.
واتفق كريستيان جروس المدير الفني للقلعة البيضاء من قبل مع عبدالعزيز وأمير عزمي مجاهد الذي يتولى نفس المنصب، على اتباع سياسة الدور بينهما فيما يخص السفريات الخارجية للفريق، بحيث يرافق أحدهما البعثة، ويستمر الآخر في القاهرة للإشراف على تدريبات المستبعدين.
وتتوجه بعثة الزمالك مساء اليوم الخميس إلى المغرب استعدادا لمواجهة فريق حسنية أغادير.
ويتقابل الزمالك مع بطل المغرب، يوم الأحد المقبل الموافق 7 إبريل، في ذهاب دور الربع نهائي من بطولة الكونفدرالية الإفريقية.
"المنتخب" يبعد عبدالله جمعة عن الدوري الانجليزي
تسبب استبعاد عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من قائمة المنتخب الوطني طوال الفترة الماضية وعدم ضمه في استبعاد اللاعب من العروض الانجليزية بعد الاتصالات التي جاءت له من قبل بعض شركات التسويق لكن بعد علمهم بمشكلة النسبة الدولية تم صرف النظر عنه بصورة نهائية.
وباتت فرص اللاعب في الاحتراف الأوروبي بأحد دوريات الوسط هناك وبالتحديد سويسرا أو البرتغال للهروب من مشكلة النسبة الدولية ليكون خطوة له للاحتراف بعدها في نادي أكبر على الصعيد الأوروبي والتواجد في كبرى الأندية، ويفضل جمعة التريث وعدم الاستعجال في خطوة الاحتراف والبحث عن عرض جيد له.
جروس يدافع عن خالد بوطيب
دافع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عن المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق بعد الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.
وتحدث الخواجة مع اللاعب مشيدًا بمجهوده مع الفريق والدور التكتيكي المهم الذي يقوم به في بناء الهجمات وأشار إليه أنه مقتنع به تمامًا ومعجب بمستواه وراضي عن أدائه في المباريات الماضية مطالبه بالاستمرار على نفس النهج خلال الفترة القادمة.
ويستعد الزمالك لملاقاة حسنية أغادير المغربي يوم الأحد القادم في ذهاب الدور ربع النهائي من منافسات الكونفدرالية الافريقية.