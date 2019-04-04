رد نيمار دا سيلفا على دعوة نتيناهو لزيارة إسرائيل

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، برنامجه العلاجي في البرازيل بعد الإصابة التي تعرض لها خلال الفترة الماضية، وأبعدته عن استكمال مشوار دوري أبطال أوروبا مع فريقه.

نيمار تلقى دعوة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لزيارة إسرائيل، ووعد نجم منتخب “السامبا” بتلبية الدعوة.

الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، كان قد نشر على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، مقطع فيديو برفقة نتنياهو، يدعوان من خلاله اللاعب نيمار، وصديقه راكب الأمواج غابريال ميدينا، لزيارة إسرائيل.

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القناة العبرية السابعة ذكرت على موقعها الإلكتروني، أن الجزء الأول من مقطع الفيديو ظهر فيه الرئيس البرازيلي، غايير بولسونارو، مبتسما، قبل أن يعطي الكلام لنتنياهو الواقف بجانبه، لتوجه الأخير باللغة الإنجليزية لنيمار وصديقه راكب الأمواج غابريال ميدينا بالقول: “رجاء، عليكما أن تزورانا.. أنتما مدعوان، نيمار وميدينا، أحضرا الجميع معكما”.

القناة العبرية أفادت بأن الجزء الثاني من الشريط نفسه، ظهر من خلاله نيمار، وهو يرد على الدعوة قائلا بالإنجليزية: “مرحبا.. بيبي (نتنياهو) وبولسونارو، أشكرك على دعوتك لإسرائيل، نحن قادمان.

يذكر أن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني سبق وقبل دعوة رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة إسرائيل ومدينة القدس، وهو ما أثار جدلا وغضب جانب كبير من الجماهير في الوطن العربي.