رئيسان يضعان دييجو مارادونا أمام التحقيقات

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دائما ما يقع النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا، في مواقف تحسب عليه وتعرضه للإحراج أو العقاب؛ نظرا لعصبيته الزائدة أو قناعاته التي يتمسك بها دائما.

الاتحاد المكسيكي لكرة القدم، أعلن أن أسطورة كرة القدم الأرجنتينيه دييجو مارادونا، المدير الفني لفريق دورادوس المكسيكي، يواجه خطر التعرض لعقوبات بسبب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

مارادونا كان قد أهدى فوز فريقه على فريق تامبيكو (3-2) في دوري الدرجة الثانية المكسيكي إلى نيكولاس مادورو وفنزويلا كلها “التي تعاني” حسب وصفه.

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الاتحاد المكسيكي ذكر أن لجنة الانضباط ستجري تحقيقا في ما إذا كان مارادونا قد خرق ميثاق القيم الخاص بالاتحاد، والذي ينص على أن يكون مدربو كرة القدم على الحياد سياسيا.

مارادونا قال خلال المؤتمر الصحفي الذي تلا المباراة: أود أن أهدي الفوز لنيكولاس مادورو وكل فنزويلا التي تعاني بسبب الأمريكيين الذين يعتقدون أنهم شرطيو العالم، فقط لأن لديهم أكبر قنبلة على الأرض يعتقدون أنهم يستطيعون دهسنا، لكن هذا لن يحدث معنا، فلن يستطيع هذا الطاغية الذي عينوه رئيسا (ترامب) أن يشترينا”.

يشار إلى أن مارادونا البالغ 58 عاما، يحظى بعلاقات وطيدة للغاية مع الحكومة الفنزويلية منذ فترة حكم الرئيس السابق هوغو شافيز التي امتدت من 1999 وإلى 2013.