رحلة طيران تدخل بيليه المستشفى

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقل نجم كرة القدم البرازيلية بيليه، إلى المستشفى في العاصمة الفرنسية باريس؛ كإجراء إحترازي ولمتابعة حالته الصحية.

ووبحسب كالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، فإن مصادر ذكرت أن بيليه المُتوّج مع منتخب بلاده بلقب كأس العالم 3 مرات، أُدخل المستشفى، وأنّ هذا الإجراء كان إحترازياً قبل رحلة العودة الطويلة الى البرازيل من العاصمة الفرنسية.

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بيليه البالغ من العمر 78 عاماً، كان موجوداً في فرنسا، حيث شارك في حفل ترويجي أقامته إحدى العلامات التجارية الخاصة بالساعات، جمعه بالنجم الواعد للكرة الفرنسية لاعب باريس سان جيرمان كيليان مبابي، حيث يرتبط الثنائي بعقد إعلاني مع الشركة ذاتها.

صحة بيليه، بطل مونديالات 1958، 1962، و1970، كانت قد أثارت القلق في الأعوام الماضية، لاسيما في ظل تقدّمه بالسن، وكان الحفل الذي أقيم مؤخرا مقرّراً في شهر نوفمبر، لكنه أُرجئ في حينها بسبب الوضع الصحي لبيليه.

في عام 2016، كان من المقرّر أن يضيء بيليه شعلة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي استضافتها مدينة ريو دي جانيرو، لكنه اضطر للغياب عن الحفلة لظروف صحية أيضاً.