كونور ماكجريجور يهين زوجة غريمه اللدود بصورة مسيئة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تسبب الآيرلندي كونور ماكجريجور، نجم الفنون القتالية المختلطة، في استياء عدد كبير من متابعيه ومن المشجعين، بعد تغرية له عبر حسابه الشخصي بموقع التوينات القصيرة “تويتر”.

ماكجريجور نشر على “تويتر” صورة لغريمه اللدود الروسي حبيب نور محمدوف، برفقة زوجته، وتظهر فيها بفستان زفاف أبيض مصنوع من قماش سميك يغطي وجهها ورأسها وكل أطرافها، مما أدى إلى أن كدد كبير من المتابعين وصف ذلك بالعنصرية.

كونور ماكجريجور كتب تعليقا على الصورة قال فيه: “زوجتك منشفة”، في إشارة إلى أن زوجة حبيب نور محمدوف تبدو في فستانها الأبيض كمنشفة معلقة.. قبل أن يقوم بحذفها لاحقا.

تغريدة ماكجريجور أثارت عاصفة من الانتقادات التي وصفت رياضي الفنون القتالية المختلطة بالـ”العنصري”، وبأنه ينتقد عادات وتقاليد وأديان الشعوب.

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صحيفة “ذا صن” البريطانية التي نشرت الصورة، نقلت عددا من التعليقات التي هاجمت ماكجريجور، ومنها واحدة تعود لمستخدم آيرلندي قال: باعتباري آيرلنديا فمن الواجب الدفاع عن ماكجريجور، إلا أن ما قام بنشره لا ينم سوى عن شخص لا يمثل الوجه الحقيقي لبلدنا.

وعلق آخر: يجب ألا نقحم العادات والأديان في الرياضة، وعليك يا ماكجريجور أن تتمتع بالروح الرياضية وتنتقم من نورمحمدوف في حلبة النزالات وليس بعالم “السوشيال ميديا”.

يشار إلى أن شهر أكتوبر الماضي كان قد شهد نزالا بين ماكجريجور ونورمحمدوف، حسمه المقاتل الروسي في مفاجأة من العيار الثقيل بنزال الوزن الخفيف.

ماكجريجور كان قد أعلن بشكل مفاجئ الشهر الماضي، اعتزاله رياضة الفنون القتالية المختلطة، وهو القرار الذي استقبله حبيب بسخرية مصحوبة بالدعابة، حيث اعتبر إنهاء ماكجريجور لمسيرته بمثابة تلاعب، كما قارن بين البطل الآيرلندي والزوجة الغيورة.