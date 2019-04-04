الأهلي مكتمل الصفوف قبل مواجهة صن داونز

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٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:٤٦ م
الأهلي
أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جاهزية جميع اللاعبين لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، المقرر لها عصر بعد غد السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي. وأضاف الجهاز الفني، وفقًا لتصريحات للموقع الرسمي، أن حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، أصبح جاهزا تماما بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية ومشاركته مؤخرا في التدريبات الجماعية للاعبين الذين غابوا عن معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية، والذي تخلله خوض مباراتي الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري.
وأوضح الجهاز الفني أن محمود وحيد تعافى من الإجهاد العضلي، كما تعافى أيمن أشرف من إصابته الأخيرة في الظهر، والتي غادر على أثرها معسكر الفريق الأخير بالإسكندرية قبل مواجهة الاتحاد السكندري بالدوري. ويخوض الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا، في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب تسواني الذي
ويخوض الأهلي مرانه الأول في جنوب إفريقيا، في الخامسة مساء اليوم الخميس، وذلك على ملعب تسواني الذي يبعد 30 دقيقة عن مقر إقامة بعثة الفريق في بريتوريا.
وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا مساء أمس الأربعاء؛ استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، وحرص السفير المصري في جنوب إفريقيا، شريف عيسى، على الوجود في مقر إقامة بعثة الأهلي في بريتوريا بجنوب إفريقيا؛ للاطمئنان على كل الأمور المتعلقة بالبعثة منذ وصولها إلى مقر إقامتها.
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