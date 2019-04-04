أبو ريدة يجهز منصبا جديدا لرئيس لجنة المسابقات

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تحرير:كريم أحمد ٠٤ أبريل ٢٠١٩ - ٠١:١٠ م
عامر حسين
كشف مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن هناك اتجاها لدى الجبلاية لتكليف عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، بمنصب المتحدث الرسمي للمسابقات التي ينظمها الاتحاد. وقال المصدر إن الاتحاد بدأ التفكير في هذا الأمر منعًا لتضارب التصريحات الذي حدث خلال الفترة الماضية بشأن ملاعب مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية، وذلك بعد أن أرسل الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا لاتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، بسرعة تحديد ملعب آخر لكل من الأهلي والزمالك، لاستضافة مبارياتهما في دوري أبطال إفريقيا والكونفيدرالية بدلا من ملعب برج العرب.
وفى الوقت الذى يرغب فيه عدد من مسؤولي اتحاد الكرة في تعيين عامر حسين متحدثا رسميا باسم المسابقات، يلقى هذا المقترح الكثير من الاعتراضات نظرا لعدم انتظام مسابقة الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر، والسوبر المصرى الذى من المفترض أن يقام قبل بداية الموسم الحالى. وشهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا حول رئيس لجنة
وفى الوقت الذى يرغب فيه عدد من مسؤولي اتحاد الكرة في تعيين عامر حسين متحدثا رسميا باسم المسابقات، يلقى هذا المقترح الكثير من الاعتراضات نظرا لعدم انتظام مسابقة الدورى الممتاز وبطولة كأس مصر، والسوبر المصرى الذى من المفترض أن يقام قبل بداية الموسم الحالى.
وشهدت الفترة الأخيرة جدلا واسعا حول رئيس لجنة المسابقات، إلا أنه يلقى الدعم الكامل من جانب هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، والذي اشتكى له مؤخرا من تصريحات أعضاء المجلس العاملين في مجال الإعلام بسبب تضارب تصريحاتهم مع ما تستقر عليه لجنة المسابقات.
وطالب عامر حسين في وقت سابق، الجبلاية باتخاذ موقف حاسم من "كاف"، بعد أن أبلغوا اتحاد الكرة بإرسال لجنة لمعاينة ملعب «برج العرب»، مؤكدا أن هذا أمر غريب ويحدث لأول مرة، ولا يتم تطبيقه على باقي الملاعب فى إفريقيا رغم عدم جاهزية الكثير منها.
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